Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Frontalzusammenstoß bei Berghausen

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Gummersbach (ots)

Am Morgen des 22. Juni (Montag) kam es auf der Straße "Thaler Weg" zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Eine 22-Jährige aus Gummersbach fuhr mit ihrem Opel auf dem "Thaler Weg" in Richtung der Straße "Hohefuhrweg". Gegen 7:20 Uhr kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Ford eines 19-jährigen Gummersbachers. Infolge des Unfalls wurden die Autofahrenden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Der "Thaler Weg" wurde für die Dauer der Unfallaufnahme, bis ca. 9:20 Uhr voll gesperrt.

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