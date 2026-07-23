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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Lkw-Fahrer nach internistischem Notfall verletzt

Euskirchen (ots)

Ein 33 Jahre alter Lkw-Fahrer aus dem Kreis Mettmann ist am 22. Juli um 5.45 Uhr auf der Kreisstraße 3 in Euskirchen-Dom-Esch bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit einem Lkw die Kreisstraße 3 aus Richtung Rhein-Sieg-Kreis kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Dom-Esch.

Nach eigenen Angaben erlitt er während der Fahrt einen internistischen Notfall und kam dadurch von der Fahrbahn ab. Der Lkw fuhr in ein angrenzendes Feld und prallte anschließend gegen mehrere vor einer Halle eines Bauernhofes gestapelte Holzkisten. Die Holzkisten verhinderten, dass der Lastwagen unmittelbar gegen das Gebäude stieß. Durch das Verschieben der Holzkisten wurde die Halle jedoch beschädigt. Zudem wurde die Frontscheibe des Fahrzeugs bei der Kollision beschädigt. Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich.

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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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