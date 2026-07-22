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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkaufsanhänger mit Elektrogeräten gestohlen

Zülpich (ots)

Eine 78-Jährige zeigte den Diebstahl eines Verkaufsanhängers an, den sie über einen längeren Zeitraum auf einem Firmengelände in der Lohmühlenstraße in Zülpich-Schwerfen abgestellt hatte. Der Anhänger wurde im Zeitraum zwischen Montag (1. Juni) und Montag (20. Juli) entwendet. Im Anhänger befanden sich verschiedene elektrische Geräte, darunter ein Vakuumiergerät, Fritteusen und Grillplatten. Der entstandene Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Anhängers oder zu verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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