Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Verkehrsunfall an Kreuzung
Euskirchen (ots)
Am Dienstag (21. Juli) kam es gegen 17.45 Uhr im Kreuzungsbereich Euenheimer Straße / Kommerner Straße in Euskirchen-Euenheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr die Euenheimer Straße aus Richtung Euskirchen-Elsig und beabsichtigte, nach links auf die Kommerner Straße abzubiegen. Eine ebenfalls 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen befuhr die Kommerner Straße in Richtung Euskirchen-Wißkirchen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligten gaben gegenüber den Polizeibeamten an, bei Grünlicht gefahren zu sein. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer sowie ein 22-jähriger Beifahrer und eine 25-jährige Beifahrerin verletzt. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.
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