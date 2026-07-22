Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B 56

Zülpich (ots)

Am Dienstag (21. Juli) kam es gegen 18.55 Uhr auf der B 56 in Zülpich-Ülpenich zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Zülpich die B 56 in Richtung Zülpich-Ülpenich. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Zülpich fuhr hinter ihr in gleicher Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich B 56 / Am Wehr beabsichtigte die 48-Jährige zu wenden, um zurück nach Zülpich zu fahren. Der 31-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Im Fahrzeug des 31-Jährigen befanden sich zudem eine 32-jährige Mitfahrerin sowie ein einjähriges Kind. Auch diese wurden verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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