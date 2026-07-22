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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Brillengeschäft

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag (20. Juli), 19.10 Uhr, und Dienstag (21. Juli), 7.55 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Brillengeschäft in der Neustraße in Euskirchen. Nach bisherigen Erkenntnissen drückten die Unbekannten die automatische Schiebetür am Haupteingang so weit auf, dass diese aus ihrer Führungsschiene sprang. Anschließend wurden im Innenraum mehrere Schubladen geöffnet und Bargeld aus der Kasse entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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