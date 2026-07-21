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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zülpich (ots)

Am Montag (20. Juli) kam es gegen 21 Uhr auf der Landesstraße 162 bei Zülpich-Nemmenich zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 43-jähriger Mann aus Zülpich befuhr mit seinem Pkw die L162 aus Richtung Zülpich-Oberelvenich. Zeitgleich befuhr eine 23-jährige Autofahrerin aus Zülpich die L162 aus Richtung Zülpich-Nemmenich und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus in Richtung der Straße "Am Meilenstein" zu überqueren. Dabei missachtete die 23-Jährige die Vorfahrt des 43-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 23-jährige Fahrerin sowie ihr 50-jähriger Beifahrer wurden verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt.

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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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