Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zülpich (ots)

Am Montag (20. Juli) kam es gegen 21 Uhr auf der Landesstraße 162 bei Zülpich-Nemmenich zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 43-jähriger Mann aus Zülpich befuhr mit seinem Pkw die L162 aus Richtung Zülpich-Oberelvenich. Zeitgleich befuhr eine 23-jährige Autofahrerin aus Zülpich die L162 aus Richtung Zülpich-Nemmenich und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus in Richtung der Straße "Am Meilenstein" zu überqueren. Dabei missachtete die 23-Jährige die Vorfahrt des 43-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 23-jährige Fahrerin sowie ihr 50-jähriger Beifahrer wurden verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt.

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