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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sachbeschädigungen an zwei Schulen

Schleiden, Zülpich (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 17. Juli, 15 Uhr, bis Montag, 20. Juli, 7.30 Uhr, kam es an zwei Schulen im Kreis Euskirchen zu Sachbeschädigungen. An der Städtischen Realschule in der Straße "Ruppenberg" in Schleiden verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Schulgebäude. Im Inneren verteilten sie Zement und brachten Ausgleichsmasse sowie Kleber an Wänden und Böden auf. Dadurch entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise auf die Verursacher liegen derzeit nicht vor. Im gleichen Zeitraum wurde eine Schule in der Jahnstraße in Zülpich-Wichterich Ziel unbekannter Täter.

Dort hebelten sie die Tür eines Gartenhauses auf, entwendeten jedoch nichts. Darüber hinaus beschädigten sie die Scheibe eines Bauwagens und rissen den Türknauf einer Kellertür an einem Nebengebäude ab, den sie anschließend entwendeten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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