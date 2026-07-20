Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrskontrollen im Südkreis: 262-mal zu schnell und 24 Fahrverbote

Kreis Euskirchen (ots)

Am vergangenen Samstag (18. Juli) führte die Polizei Euskirchen im Zeitraum von 18 bis 17 Uhr im Südkreis Verkehrskontrollen durch. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf der Überwachung der Geschwindigkeit sowie der Kontrolle von Motorradfahrern. Im Rahmen der Kontrollen wurden im Ergebnis insgesamt 24 Fahrverbote ausgesprochen. Davon waren 17 Kradfahrer betroffen. Die weiteren Fahrverbote entfielen auf Fahrerinnen und Fahrer von Pkw. Insgesamt stellten die Polizeibeamten 262 Verkehrsverstöße fest. Den überwiegenden Anteil machten Geschwindigkeitsüberschreitungen aus. Besonders auffällig waren die erheblichen Überschreitungen: Beispielsweise ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Düsseldorf wurde auf der Landstraße 167 bei Blankenheim-Ahrdorf in einer 70er Zone mit 135 km/h gemessen. Ein Pkw-Fahrer überschritt bei Kall-Krekel auf der Bundesstraße 258 die zulässige Geschwindigkeit von 70 km/h ebenfalls deutlich und wurde mit 143 km/h festgestellt. Er war somit doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Die Polizei Euskirchen wird auch weiterhin an Wochenenden Verkehrskontrollen an belebten Ausflugsstrecken durchführen, da überhöhte Geschwindigkeit eine Hauptunfallursache ist.

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