PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrskontrollen im Südkreis: 262-mal zu schnell und 24 Fahrverbote

Kreis Euskirchen (ots)

Am vergangenen Samstag (18. Juli) führte die Polizei Euskirchen im Zeitraum von 18 bis 17 Uhr im Südkreis Verkehrskontrollen durch. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf der Überwachung der Geschwindigkeit sowie der Kontrolle von Motorradfahrern. Im Rahmen der Kontrollen wurden im Ergebnis insgesamt 24 Fahrverbote ausgesprochen. Davon waren 17 Kradfahrer betroffen. Die weiteren Fahrverbote entfielen auf Fahrerinnen und Fahrer von Pkw. Insgesamt stellten die Polizeibeamten 262 Verkehrsverstöße fest. Den überwiegenden Anteil machten Geschwindigkeitsüberschreitungen aus. Besonders auffällig waren die erheblichen Überschreitungen: Beispielsweise ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Düsseldorf wurde auf der Landstraße 167 bei Blankenheim-Ahrdorf in einer 70er Zone mit 135 km/h gemessen. Ein Pkw-Fahrer überschritt bei Kall-Krekel auf der Bundesstraße 258 die zulässige Geschwindigkeit von 70 km/h ebenfalls deutlich und wurde mit 143 km/h festgestellt. Er war somit doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Die Polizei Euskirchen wird auch weiterhin an Wochenenden Verkehrskontrollen an belebten Ausflugsstrecken durchführen, da überhöhte Geschwindigkeit eine Hauptunfallursache ist.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 12:09

    POL-EU: Strauch vor Mehrfamilienhaus in Brand geraten

    Euskirchen (ots) - Am Samstag, den 18. Juli, gegen 15.30 Uhr, geriet im Bereich der Straße "Charleviller Platz" in Euskirchen aus bislang ungeklärter Ursache ein Strauch vor einem Mehrfamilienhaus in Brand. Da sich der Strauch unmittelbar unter einem Fenster befand, entstanden Schäden im Bereich des Fensters. Das Gebäude selbst wurde durch das Feuer nicht beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 12:08

    POL-EU: Pkw-Fahrer fährt nach Ausweichmanöver in den Straßengraben

    Blankenheim (ots) - Ein 26-jähriger Mann aus Blankenheim befuhr die Kreisstraße 41 von Blankenheim kommend in Fahrtrichtung Blankenheim-Reetz. Im Bereich einer Linkskurve kreuzten nach eigenen Angaben plötzlich Rehe die Fahrbahn. Zu einer Kollision mit den Tieren kam es nicht. Beim Versuch, den Rehen auszuweichen, geriet der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 12:08

    POL-EU: Ladendiebstahl in zwei Geschäften - Ermittlungen wegen Bandendiebstahls

    Euskirchen (ots) - Am Samstag, den 18. Juli, kam es zwischen 13 Uhr und 16.30 Uhr in Euskirchen zu mehreren Ladendiebstählen in Kaufgeschäften in der Berliner Straße und der Spiegelstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen gingen drei Tatverdächtige arbeitsteilig vor. Während eine Person die Kleidungsstücke auswählte, entfernte eine weitere die Etiketten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren