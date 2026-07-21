Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Frau nach Widerstand und Beleidigungen in Gewahrsam genommen

Euskirchen (ots)

Am Montag (20. Juli) wurde eine 35-jährige Frau aus Euskirchen um 17.10 Uhr nach einem Polizeieinsatz in der Georgstraße in Euskirchen in Gewahrsam genommen.

Die Frau hatte vor einem Supermarkt lautstark geschrien und die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach beleidigt.

Da die 35-Jährige ihr aggressives Verhalten trotz eines ausgesprochenen Platzverweises fortsetzte und diesem nicht nachkam, wurde sie zur Durchsetzung des Platzverweises sowie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache Euskirchen gebracht.

Es wurden Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gefertigt.

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