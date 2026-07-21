Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit E-Scooter

Zülpich (ots)

Am Donnerstag (16. Juli) kam es an der Kreuzung Bonner Straße / Frankengraben in Zülpich um 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 50-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Zülpich verletzt wurde. Die Frau überquerte mit ihrem E-Scooter den Fußgängerüberweg, als sie von einem bislang unbekannten Pkw erfasst wurde. Das Fahrzeug befuhr die Bonner Straße aus Ülpenich kommend in Richtung Innenstadt. Die Frau erlitt hierbei Verletzungen. Zudem entstand Sachschaden an dem E-Scooter. Der Fahrzeugführer stieg aus dem Fahrzeug und erkundigte sich nach der Frau. Diese stand unter Stock und setzte ihre Fahrt in Richtung Wohnanschrift fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mercedes A180 gehandelt haben. Der Fahrer wird als etwa 60 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und mit kurzen grauen Haaren beschrieben. Er war mit einem dunklen T-Shirt, einer schwarzen Arbeitshose und schwarzen Schuhen bekleidet. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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