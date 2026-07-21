PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit E-Scooter

Zülpich (ots)

Am Donnerstag (16. Juli) kam es an der Kreuzung Bonner Straße / Frankengraben in Zülpich um 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 50-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Zülpich verletzt wurde. Die Frau überquerte mit ihrem E-Scooter den Fußgängerüberweg, als sie von einem bislang unbekannten Pkw erfasst wurde. Das Fahrzeug befuhr die Bonner Straße aus Ülpenich kommend in Richtung Innenstadt. Die Frau erlitt hierbei Verletzungen. Zudem entstand Sachschaden an dem E-Scooter. Der Fahrzeugführer stieg aus dem Fahrzeug und erkundigte sich nach der Frau. Diese stand unter Stock und setzte ihre Fahrt in Richtung Wohnanschrift fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mercedes A180 gehandelt haben. Der Fahrer wird als etwa 60 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und mit kurzen grauen Haaren beschrieben. Er war mit einem dunklen T-Shirt, einer schwarzen Arbeitshose und schwarzen Schuhen bekleidet. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 12:09

    POL-EU: Verkehrskontrollen im Südkreis: 262-mal zu schnell und 24 Fahrverbote

    Kreis Euskirchen (ots) - Am vergangenen Samstag (18. Juli) führte die Polizei Euskirchen im Zeitraum von 10 bis 17 Uhr im Südkreis Verkehrskontrollen durch. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf der Überwachung der Geschwindigkeit sowie der Kontrolle von Motorradfahrern. Im Rahmen der Kontrollen wurden im Ergebnis insgesamt 24 Fahrverbote ausgesprochen. Davon ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 12:09

    POL-EU: Strauch vor Mehrfamilienhaus in Brand geraten

    Euskirchen (ots) - Am Samstag, den 18. Juli, gegen 15.30 Uhr, geriet im Bereich der Straße "Charleviller Platz" in Euskirchen aus bislang ungeklärter Ursache ein Strauch vor einem Mehrfamilienhaus in Brand. Da sich der Strauch unmittelbar unter einem Fenster befand, entstanden Schäden im Bereich des Fensters. Das Gebäude selbst wurde durch das Feuer nicht beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 12:08

    POL-EU: Pkw-Fahrer fährt nach Ausweichmanöver in den Straßengraben

    Blankenheim (ots) - Ein 26-jähriger Mann aus Blankenheim befuhr die Kreisstraße 41 von Blankenheim kommend in Fahrtrichtung Blankenheim-Reetz. Im Bereich einer Linkskurve kreuzten nach eigenen Angaben plötzlich Rehe die Fahrbahn. Zu einer Kollision mit den Tieren kam es nicht. Beim Versuch, den Rehen auszuweichen, geriet der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren