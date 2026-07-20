Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Strauch vor Mehrfamilienhaus in Brand geraten

Euskirchen (ots)

Am Samstag, den 18. Juli, gegen 15.30 Uhr, geriet im Bereich der Straße "Charleviller Platz" in Euskirchen aus bislang ungeklärter Ursache ein Strauch vor einem Mehrfamilienhaus in Brand. Da sich der Strauch unmittelbar unter einem Fenster befand, entstanden Schäden im Bereich des Fensters. Das Gebäude selbst wurde durch das Feuer nicht beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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