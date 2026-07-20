Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendiebstahl in zwei Geschäften - Ermittlungen wegen Bandendiebstahls

Euskirchen (ots)

Am Samstag, den 18. Juli, kam es zwischen 13 Uhr und 16.30 Uhr in Euskirchen zu mehreren Ladendiebstählen in Kaufgeschäften in der Berliner Straße und der Spiegelstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen gingen drei Tatverdächtige arbeitsteilig vor. Während eine Person die Kleidungsstücke auswählte, entfernte eine weitere die Etiketten. Anschließend wurden die Waren in den Umkleidekabinen in mitgeführten Papiertüten verstaut und aus den Geschäften gebracht. Insgesamt wurden zwei Jacken, ein T-Shirt sowie eine Jeanshose entwendet. Zwei Jacken wurden aus einem Kaufhaus in der Spiegelstraße gestohlen, ein T-Shirt und eine Jeanshose aus einem Geschäft in der Berliner Straße. Ein Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl im Kaufhaus in der Spiegelstraße und verständigte die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 24 und 38 Jahren aus Zülpich antreffen. Ein dritter Tatverdächtiger hatte den Tatort bereits vor dem Eintreffen der Polizeibeamten verlassen und konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgrund des Bandendiebstahls aufgenommen.

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