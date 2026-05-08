Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - 14-Jährige bei Verkehrsflucht leicht verletzt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern Nachmittag gegen 15:50 Uhr kam es auf dem Klausheider Weg einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Eine 14-jährige Jugendliche befuhr mit ihrem Fahrrad den Klausheider Weg in Richtung Nordhorn. An der Kreuzung zum Feldflurweg beabsichtigte sie, die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Zeitgleich wurde sie von einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer überholt. Aufgrund eines unzureichenden Sicherheitsabstandes touchierte der Pkw die Jugendliche am linken Fuß. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt.

Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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