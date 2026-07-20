Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer fährt nach Ausweichmanöver in den Straßengraben

Blankenheim (ots)

Ein 26-jähriger Mann aus Blankenheim befuhr die Kreisstraße 41 von Blankenheim kommend in Fahrtrichtung Blankenheim-Reetz. Im Bereich einer Linkskurve kreuzten nach eigenen Angaben plötzlich Rehe die Fahrbahn. Zu einer Kollision mit den Tieren kam es nicht. Beim Versuch, den Rehen auszuweichen, geriet der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Der 26-jährige Fahrer sowie seine 25-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Beide Personen wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

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