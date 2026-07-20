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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrrad aus Garten entwendet und beschädigt aufgefunden - Zeugensuche

Zülpich (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 25. Juli, 20 Uhr, bis Sonntag, 27. Juli, 19 Uhr, wurde in der Straße "Langer Rehn" in Zülpich ein Fahrrad aus einem Garten entwendet. Ein Familienangehöriger des Eigentümers fand das Fahrrad später etwa 200 Meter von der Anschrift entfernt wieder auf. Das Fahrrad war erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgrund der unbefugten Ingebrauchnahme des Fahrrads sowie wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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