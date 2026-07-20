Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Seniorin bestohlen - Tatverdächtiger nach missbräuchlicher Nutzung von EC-Karte ermittelt

Bad Münstereifel (ots)

Am Dienstag, den 7. Juli, gegen 12 Uhr, wurde einer Seniorin in einem Seniorenheim in Bad Münstereifel die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. In der Geldbörse befand sich unter anderem eine EC-Karte. Mit dieser wurden anschließend an einem Bankautomaten mehrere Verfügungen im oberen vierstelligen Euro-Bereich getätigt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei einen Tatverdächtigen ermitteln. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 26-jährigen Mann aus Euskirchen. Dieser soll die Geldbörse aus der Handtasche entnommen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei ihm um einen Mitarbeiter des Seniorenheims handeln, in dem die Seniorin wohnte. Es wurden Strafanzeigen wegen des Diebstahls unbarer Zahlungsmittel sowie wegen des Betrugs mittels rechtswidrig erlangter Zahlungsmittel gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell