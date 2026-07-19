Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Leicht verletzt nach Überschlag
53947 Nettersheim (ots)
Ein 70jähriger Fahrzeugführer aus Nettersheim befuhr am Samstag, 18.07.2026 gegen 12.50 Uhr, die K 59 von Nettersheim in Richtung Zingsheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem PKW nach links von Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer konnte das Fahrzeug leicht verletzt selbstständig verlassen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die K 59 war während der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.
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