POL-EU: Leicht verletzt nach Überschlag

Mechernich (ots) - Am Donnerstag, den 16. Juli, kam es gegen 10.30 Uhr in der Straße "In der Hardt" in Mechernich zu einer Bedrohung gegenüber dem Rettungsdienst. Ein 45-Jähriger wurde durch den Rettungsdienst in seiner Wohnung aufgrund eines medizinischen Notfalls behandelt. Als ihm mitgeteilt wurde, dass eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich sei, reagierte der Mann aggressiv. Der Mann stand unter ...

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