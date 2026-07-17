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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bedrohung und Beleidigung zum Nachteil des Rettungsdienstes

Mechernich (ots)

Am Donnerstag, den 16. Juli, kam es gegen 10.30 Uhr in der Straße "In der Hardt" in Mechernich zu einer Bedrohung gegenüber dem Rettungsdienst.

Ein 45-Jähriger wurde durch den Rettungsdienst in seiner Wohnung aufgrund eines medizinischen Notfalls behandelt. Als ihm mitgeteilt wurde, dass eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich sei, reagierte der Mann aggressiv.

Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Er verwies die Rettungskräfte aus der Wohnung, bedrohte diese und beleidigte einen Rettungssanitäter.

Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung wurden gefertigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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