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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 10.07.2026, um 13:29 Uhr entwendete ein 37-jähriger Gelsenkirchener im Penny-Markt an der Wanner Straße im Gelsenkirchener Ortsteil Bulmke-Hüllen Getränke und Kosmetikartikel. Eine Mitarbeiterin erkannte den Mann als Täter mehrerer Diebstähle in der Vergangenheit wieder und stellte sich ihm, nachdem er den Kassenbereich durchquert hatte, in den Weg. Der 37-jährige schlug der Frau gegen den Brustkorb, stieß sie zur Seite und flüchtete. Er wurde durch den Filialleiter verfolgt, trat diesen zweimal und drohte ihm, ihn nach Feierabend zu töten. Durch zwischenzeitlich eingetroffene Polizeibeamte konnte der Täter überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Bedrohung.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Marco Paesler
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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