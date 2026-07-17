Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Rollator aus Hausflur gestohlen
Euskirchen (ots)
Unbekannte haben am Donnerstag (16. Juli) den Rollator einer Seniorin aus dem Hausflur an der Franz-Sester-Straße gestohlen. Nach Angaben der Geschädigten stellte sie den Rollator gegen 14.15 Uhr vor ihrer Wohnung im Hausflur ab, da sie auf ein Taxi wartete. Während die Haustür offenstand, ging sie noch einmal kurz in ihre Wohnung zurück. Als der Taxifahrer wenige Minuten später klingelte und sie das Haus verlassen wollte, war der Rollator verschwunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls aufgenommen.
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