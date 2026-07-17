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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Exhibitionist leistet Widerstand - Zwei Polizeibeamte verletzt

Weilerswist (ots)

Ein 33-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz hat in der Nacht zu Freitag (17. Juli) nach einem Einsatz wegen Exhibitionismus erheblichen Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet. Bereits am Donnerstag (16. Juli) gegen 22.43 Uhr waren Polizeibeamte zur Bonner Straße gerufen worden. Zeugen hatten berichtet, dass der Mann zunächst oberkörperfrei auf dem Balkon einer Ferienwohnung gestanden und an seinem Glied manipuliert habe. Anschließend soll er sich vor das Mehrfamilienhaus begeben und dort vor den Anwohnern ebenfalls sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Als die Polizeibeamten eintrafen, war der Mann bereits geflüchtet. Gegen 0.25 Uhr wurde der Mann erneut auf dem Balkon gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten flüchtete er zunächst ins Treppenhaus, anschließend über den Garten und einen Zaun auf ein Nachbargrundstück.

Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte den Mann schließlich im Bereich Bahnhofsallee/Bonner Straße an, wo er sich hinter einem Gebüsch versteckte.

Als die Polizeibeamten ihn ansprachen, flüchtete er erneut zu Fuß über die Bonner Straße in Richtung Kölner Straße. Die Polizeibeamten nahmen fußläufig die Verfolgung auf. Trotz mehrfacher Aufforderung blieb der Mann nicht stehen. Als ein Polizeibeamter ihn daran hinderte, über einen Zaun zu klettern, leistete der 33-Jährige erheblichen Widerstand. Er schlug gezielt nach den Polizeibeamten, kratzte sie und versuchte mehrfach, ihnen in die Finger zu beißen und die Dienstwaffe zu greifen.

Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, blieben jedoch dienstfähig. Auch der Tatverdächtige zog sich bei der Festnahme Verletzungen zu.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Euskirchen gebracht. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Exhibitionismus gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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