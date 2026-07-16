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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte versuchen Apfelbaum anzuzünden

Bad Münstereifel (ots)

Im Zeitraum von Montag (13. Juli), 15 Uhr, bis Mittwoch (15. Juli), 16 Uhr, versuchten Unbekannte einen Apfelbaum in einem Garten an der Kölner Straße in Bad Münstereifel in Brand zu setzen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich die Rinde im mittleren Bereich des Baumes leicht beschädigt. Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen bezüglich der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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