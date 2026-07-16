Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Ladendiebstahl mit präparierter Tasche
Euskirchen (ots)
Am Mittwoch (15. Juli) versuchte eine Tatverdächtige gegen 13.30 Uhr in einem Elektronikgeschäft an der Veybachstraße in Euskirchen, ein Mobiltelefon zu entwenden. Eine Mitarbeiterin beobachtete, wie die Frau ein Mobiltelefon aus dem Regal nahm und in ihre Tasche steckte. Ein Ladendetektiv folgte der Tatverdächtigen. Nachdem sie den Kassenbereich verlassen hatte, ohne die Ware zu bezahlen, sprach er sie außerhalb des Geschäfts an. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau eine präparierte Tasche mitführte, die offenbar dazu diente, Warensicherungssysteme zu umgehen. Die Ermittlungen sind aufgenommen.
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