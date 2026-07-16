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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Messerangriff nach Streit um Geld

Euskirchen (ots)

Am Dienstag (14. Juli) kam es gegen 15.45 Uhr in Euskirchen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 27-jähriger Euskirchener erschien anschließend auf der Polizeiwache und gab an, von einem 28-jährigen Euskirchener mit einem Messer angegriffen worden zu sein. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zunächst zu einem verbalen Streit in der Straße Appelsgarten gekommen. Hintergrund der Auseinandersetzung waren Geldstreitigkeiten. Im weiteren Verlauf soll der 28-Jährige mehrfach mit einem Messer in Richtung des Oberkörpers des 27-Jährigen gestochen haben. Der Geschädigte reagierte darauf, indem er sein Fahrrad auf den Angreifer warf und diesem mit der Hand ins Gesicht schlug. Dabei erlitt der 27-Jährige eine Schnittverletzung am rechten Arm. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurden aufgenommen.

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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