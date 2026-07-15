Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendieb vorläufig festgenommen

Euskirchen (ots)

Ein 15-Jähriger aus Köln wurde am Dienstag (14. Juli) um 14.28 Uhr nach einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Spiegelstraße in Euskirchen vorläufig festgenommen. Ein Sicherheitsmitarbeiter beobachtete den Jugendlichen dabei, wie er zwei elektrische Zahnbürsten im Wert eines oberen dreistelligen Euro-Betrags in seinen Rucksack steckte. Bei der anschließenden Kontrolle fanden Polizeibeamte in dem Rucksack eine präparierte Papiertüte, in der sich die beiden Geräte befanden. Da der 15-Jährige bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten war und Flucht- sowie Wiederholungsgefahr bestand, nahmen Polizeibeamte ihn vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache Euskirchen.

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