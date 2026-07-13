Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Einbruch in Apotheke - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen, 12. Juli, versucht, in eine Apotheke in der Bochumer Innenstadt einzubrechen. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Nach aktuellem Kenntnisstand hebelten ein oder mehrere Täter gegen 4.25 Uhr die Tür der Apotheke an der Hans-Böckler-Straße 19 auf. Dabei lösten sie einen Alarm aus und ergriffen ohne Beute die Flucht.

Zeugen, die zu diesem Zeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

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