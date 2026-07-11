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Polizei Bochum

POL-BO: Notbremsung des 354ers: Zwei Fahrgäste verletzt, Fahrer eines grauen Kleinwagens flüchtig

Bochum (ots)

Um einem Unfall zu verhindern, bremste ein Busfahrer der Bochumer Linie 354 stark ab - zwei Fahrgäste wurden verletzt, die Polizei fahndet nach einem beteiligten Autofahrer.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 10. Juli. Der 55-jährige Busfahrer der Linie 354 war gegen 16.45 Uhr auf der Friederikastraße in Fahrtrichtung Romanusplatz unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein grauer Kleinwagen vor ihm unvermittelt aus der Yorckstraße in die Friederikastraße ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, führte der 55-Jährige eine Vollbremsung durch.

Dabei kamen eine 76-Jährige und eine 78-Jährige (beide aus Bochum) im Bus zu Fall. Der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Der Fahrer des grauen Kleinwagens (Bochumer Kennzeichen) entfernte sich. Er wird beschrieben als männlich, 20-30 Jahre alt, mit Vollbart, dunklen Haaren, Brille und dunklem T-Shirt.

Das Verkehrskommissariat bittet den gesuchten Mann sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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