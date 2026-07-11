Polizei Bochum

POL-BO: 80-Jähriger beraubt: Polizei fahndet nach jungem Tatverdächtigen

Bochum (ots)

Raub im Wattenscheider Friedenspark: Die Polizei fahndet nach einem unbekannten jungen Mann, der am Freitagabend, 10. Juli, einem 80-jährigen aus Bochum die Geldbörse entrissen hat. Es werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.20 Uhr. Der Unbekannte fragte den Senior im Park nach Kleingeld. Als der seine Geldbörse hervorholte, riss der Täter diese an sich. Es kam zum Gerangel; letztlich flüchtete der Täter in Richtung Westenfelder Straße.

Der Senior blieb unverletzt.

Der Gesuchte wird beschrieben als ca. 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank mit schwarzen Haaren, laut Zeugen "südländisches" Erscheinungsbild; er trug dunkle Kleidung und sprach akzentfreies Deutsch.

Das Kriminalkommissariat 34 bittet Zeugen, sich unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell