Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht: Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um Hinweise

Herne (ots)

Das Verkehrskommissariat ermittelt nach einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag, 9. Juli, in Wanne ereignet hat und bittet um Zeugenhinweise.

Ein Herner (17) fuhr gegen 17.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Berliner Straße in Richtung Wakefieldstraße. Als er im dortigen Kreuzungsbereich auf dem Fußgänger-/Fahrradüberweg die Straße überqueren wollte, kam es zur Kollision mit einem Pkw. Nach aktuellem Stand hatte sich das Auto zunächst langsam dem Überweg genähert und dann beschleunigt.

Der 17-Jährige stürzte zu Boden. Nach seiner Aussage sei der Autofahrer ausgestiegen, habe ihm 50 Euro gegeben und sei dann in Richtung Röhlinghausen weitergefahren.

Der Jugendliche suchte selbstständig ein Krankenhaus auf. Der Autofahrer soll graues lichtes Haar haben und eine Brille tragen. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Hyundai mit Herner oder Wanne-Eickeler Kennzeichen und den Buchstaben KX handeln.

Das Verkehrskommissariat bittet den Autofahrer sowie Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

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