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Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (51) stürzt - Polizei sucht am Unfall beteiligten E-Scooter-Fahrer

Bochum (ots)

Da eine Verkehrsunfallflucht von Montag, 6. Juli, noch nicht aufgeklärt ist, bittet die Polizei um Hinweise.

Ein Bochumer (51) war mit seinem E-Bike gegen 12.30 Uhr auf dem Radweg der Straße "Auf der Heide" in Richtung Wasserstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 8 wechselte ein E-Scooter-Fahrer nach aktuellem Stand plötzlich vom Bürgersteig auf den Radweg und scherte kurz vor dem Fahrradfahrer ein. Der Bochumer musste stark abbremsen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Bei dem Sturz zog sich der 51-Jährige Verletzungen zu. Der E-Scooter-Fahrer habe dem Mann den Mittelfinger gezeigt und sei weitergefahren.

Der E-Scooter-Fahrer wird wie folgt beschrieben:

   - schlank
   - 15 bis 25 Jahre alt
   - dunkler Kapuzenpullover
   - lange weite beige Hose
   - Nike-Turnschuhe

Bei dem E-Scooter handelte es sich nicht um einen Leihroller. Außerdem sei er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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