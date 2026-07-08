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Polizei Bochum

POL-BO: Mit entwendeter Debitkarte bezahlt: Wer kennt diese beiden Männer?

Bochum (ots)

Sie haben mit einer entwendeten Debitkarte mehrere Einkäufe bezahlt: Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese beiden Männer?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/209087

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Die beiden auf den Fotos abgebildeten Männer haben am 3. Oktober 2025 im Zeitraum zwischen 3.15 Uhr und 5.20 Uhr in verschiedenen Bochumer Kiosken diverse Einkäufe mit einer entwendeten Debitkarte bezahlt.

Die Kripo ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4605 oder -4441 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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