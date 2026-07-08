Polizei Bochum

POL-BO: Cannabis konsumiert: Pedelecfahrer (37) fährt vor einen Ampelmast

Herne (ots)

Mit dem Pedelec vor einen Ampelmast gefahren: Ein Herner (37) zog sich bei einem Alleinunfall am Dienstag, 7. Juli, an der Holsterhauser Straße in Herne leichte Verletzungen zu. Wie sich herausstellte, hatte er zuvor Cannabis konsumiert.

Der Mann war gegen 20.55 Uhr auf dem Radweg der Holsterhauser Straße in Richtung Wanne-Eickel unterwegs, als er im Einmündungsbereich Ludwig-Steil-Straße die Kontrolle über sein Pedelec verlor und mit einem Ampelmast kollidierte.

Der Herner stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis an.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Herner zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

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