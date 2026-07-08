Polizei Bochum

POL-BO: Nach Alleinunfall: Rollerfahrerin schwer verletzt

Bochum (ots)

Am Dienstag, 7. Juli, kam es in Bochum-Hamme zu einem Alleinunfall, bei dem eine Hernerin (46) schwer verletzt worden ist.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war die 46-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad gegen 12.40 Uhr auf der Dorstener Straße in Richtung Herne unterwegs.

In Höhe der Hausnummer 73 überfuhr die Hernerin nach bisherigen Erkenntnissen ein auf die Fahrbahn gewehtes Flatterband. Dieses soll sich an der Rollerfahrerin verfangen haben, wodurch sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und stürzte.

Dabei erlitte die 46-Jährige schwere Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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