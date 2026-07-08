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Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer erfasst Fußgängerin am Zebrastreifen und flüchtet - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Noch ist eine Verkehrsunfallflucht von Freitag, 3. Juli, in Herne mit einer schwer verletzten Fußgängerin nicht geklärt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum Fahrer eines 5er BMW.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.35 Uhr auf der Kurhausstraße. Im Bereich der Hausnummer 57 beabsichtigte eine 17-jährige Hernerin den dortigen Zebrastreifen in Gehrichtung Agnesstraße zu überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die junge Hernerin dabei ungebremst von einem Auto erfasst und stürzte zu Boden.

Der beteiligte Autofahrer sei kurz ausgestiegen und habe in einer ihr unverständlichen Sprache gesprochen. Anschließend setzte er seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Jugendliche zu kümmern.

Die 17-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht.

Der flüchtige Autofahrer soll mit einem grauen oder silbernen 5er BMW mit vermutlich Recklinghäuser Kennzeichen gefahren sein. Der Mann wird beschrieben als ca. 20-40 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, mit schlanker Statur, dunkelbraunen Haaren und dunkelbraunem Vollbart.

Die Verkehrsermittler suchen Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem beteiligten Autofahrer machen können. Hinweise richten sie bitte zur Geschäftszeit an 0234 909-5206.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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