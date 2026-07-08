Polizei Bochum

POL-BO: Beim Abbiegen mit Straßenbahn zusammengestoßen - zwei Verletzte

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Dienstag, 7. Juli, zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Hattinger Straße in Bochum geführt. Zwei Menschen wurden verletzt.

Eine 33-jährige Autofahrerin aus Dortmund war stadteinwärts auf der Hattinger Straße unterwegs. Gegen 9.45 Uhr wollte sie in Höhe der Hausnummer 230 links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden Straßenbahn. Der Wagen der Dortmunderin wurde gegen das Auto einer 40-Jährigen aus Bochum hinter ihr geschleudert.

Die 33-Jährige sowie eine 57-jährige aus Bochum, die als Fahrgast in der Straßenbahn saß, erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Beide Personen suchten auf eigenen Wunsch selbstständig einen Arzt auf.

Das Auto der Dortmunderin musste abgeschleppt werden.

Einsatzkräfte der Polizei sperrten den Unfallbereich teilweise für die Dauer der Unfallaufnahme.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell