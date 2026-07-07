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Polizei Bochum

POL-BO: Fußgänger (17) nach Kollision mit Auto schwer verletzt im Krankenhaus

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 6. Juli, in Herne-Mitte ist ein 17-jähriger Fußgänger von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 59-jähriger Herner mit seinem Auto gegen 18.45 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz unterwegs und passierte einen Linienbus, der an der Haltestelle "Sparkasse" hielt.

Zeitgleich betrat ein Fußgänger (17, aus Herne) vom rechten Gehweg aus vor dem Bus die Fahrbahn. Der Autofahrer leitete umgehend eine Vollbremsung ein, konnte eine Kollision mit dem jungen Herner jedoch nicht mehr verhindern.

Der 17-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde von einer Rettungswagenbesatzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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