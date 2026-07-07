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Polizei Bochum

POL-BO: Randalierer in Herne-Süd: Polizei nimmt 42-Jährigen in Gewahrsam

Herne (ots)

Er randalierte und widersetzte sich der Polizei: Streifenbeamte haben am Montagabend, 6. Juli, einen 42-jährigen Herner vorläufig festgenommen - dabei kam auch ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) zum Einsatz.

Zeugen meldeten gegen 18.50 Uhr über den Polizeinotruf 110, dass der 42-Jährige im Bereich der Hoheneickstraße in Herne-Süd randalierte und ein geparktes Auto beschädigte. Polizeibeamte stellten den lediglich mit einem Handtuch bekleideten Mann kurz darauf auf dem Regenkamp. Der 42-Jährige drohte den Polizisten mit einem Stuhlbein und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen.

Um einen Angriff zu verhindern, setzten die Beamten ihr DEIG ein und nahmen den Herner zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Der 42-Jährige wurde bei dem Einsatz leicht verletzt und anschließend ärztlich behandelt, die Polizisten blieben unverletzt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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