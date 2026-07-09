Polizei Bochum

POL-BO: Notbremsung: Radfahrerin (41) stürzt über den Lenker und kommt ins Krankenhaus

Bochum (ots)

Um einen Unfall zu verhindern, bremste eine Radfahrerin stark ab und stürzte über den Lenker. Sie kam ins Krankenhaus.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 8. Juli, auf der Straße "Am Thie" in Bochum-Eppendorf. Ein 71-jähriger Autofahrer aus Bochum fuhr gegen 17 Uhr von einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 1 auf die Straße. Eine Radfahrerin (41, aus Bochum) näherte sich zur gleichen Zeit von links und musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte sie über den Lenker und wurde verletzt.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 41-Jährige zur in eine Klinik, wo sie behandelt wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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