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Polizei Bochum

POL-BO: Zusammenstoß auf dem Rheinischen Esel: Zwei Radfahrer verletzt

Witten (ots)

Bei einem Zusammenstoß am Mittwoch, 8. Juli, sind eine 56-jährige Pedelec-Fahrerin und ein zehnjähriger Radfahrer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr in Witten-Mitte. Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 56-jährige Bochumerin mit ihrem Pedelec auf dem Rheinischen Esel in Richtung Witten unterwegs.

In Höhe des Drosselwegs kam es zum Zusammenstoß mit einem zehnjährigen Radfahrer aus Witten, der aus dem Sackgassenbereich kommend auf den Radweg einfahren wollte.

Trotz Bremsversuch der Bochumerin kollidierten die beiden Zweiräder - die 56-Jährige stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Beide wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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