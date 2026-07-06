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FW Wenden: 1. Wendender Blaulichtmeile

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Wenden (ots)

1.Wendener Blaulichtmeile: Ein großer Erfolg

Am vergangenen Samstag fand die 1. Wendener Blaulichtmeile auf dem Kirmesgelände in Wenden statt. Was in den vergangenen Wochen und Monaten von den beteiligten Organisationen und Gruppen vorbereitet worden war, entwickelte sich zu einem großen Erfolg. "Wir hatten auf einen guten Zuspruch aus der Bevölkerung gehofft. Dass am Ende des Tages mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher gekommen sind, hat uns umso mehr gefreut", sagte Joachim Hochstein, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Wenden und Hauptorganisator der Veranstaltung.

Vielfältige Organisationen und Angebote

Bei bestem Wetter präsentierten sich zahlreiche Blaulichtorganisationen und blaulichtnahe Einrichtungen mit Informationsständen, Mitmachaktionen und Fahrzeugen. Vom ABC-Zug Bigge über das Deutsche Rote Kreuz bis hin zum Zivilschutz gab es viel zu sehen, zu erfahren und aktiv auszuprobieren.

Eröffnung und Rundgang

Um 11 Uhr eröffnete Bürgermeister Bernd Clemens als Schirmherr die Veranstaltung. Mit dabei waren der stellvertretende Kreisbrandmeister Thomas Hengstebeck sowie Joachim Hochstein, Leiter der Feuerwehr Wenden. In seiner Ansprache betonte Bürgermeister Clemens, wie wichtig die einzelnen Organisationen im Ernstfall sind. Zugleich bedankte er sich bei den überwiegend ehrenamtlichen, aber auch hauptamtlichen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz. Im Anschluss machten sich Bürgermeister Clemens, Joachim Hochstein und Thomas Hengstebeck gemeinsam auf den Weg über die Blaulichtmeile, um die verschiedenen Stationen zu besuchen.

Fahrzeuge, Geräte und Mitmachaktionen

Neben der Fahrzeug- und Geräteausstellung der teilnehmenden Organisationen konnten die Besucherinnen und Besucher viele Fahrzeuge nicht nur von außen, sondern auch von innen besichtigen. Außerdem hatten sie die Möglichkeit, verschiedenes Material selbst auszuprobieren. Besonders beliebt waren die zahlreichen Mitmachangebote: - Beim Malteser Hilfsdienst und beim Rettungsdienst des Kreises Olpe konnten Teilnehmende in einer Reanimationschallenge testen, wie effektiv ihre Herz-Lungen-Wiederbelebung ist. - Das Deutsche Rote Kreuz hatte seine vor allem bei Kindern beliebte Teddyklinik aufgebaut. - Das Technische Hilfswerk bot einen Baggerführerschein an, bei dem kleine, knifflige Aufgaben mit einem echten Bagger zu lösen waren. - Die Feuerwehr Drolshagen präsentierte ihr Einsatzboot in einem kleinen aufgebauten Pool. - Bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr der Gemeinde Wenden konnten vor allem die jüngsten Besucherinnen und Besucher Zielübungen an einem Übungshaus ausprobieren. - Mit der Drehleiter der Feuerwehr Wenden bot sich ein Blick über das gesamte Gelände. - In einer Hüpfburg, die einem Clinomobil nachempfunden war, konnten sich die Kinder austoben, während die Eltern bei Kaffee und Kuchen oder Currywurst mit Pommes das gute Wetter genossen. Neben all diesen Aktionen gab es viele Gelegenheiten, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich über die Aufgaben und die Arbeit der verschiedenen Organisationen und Vereine zu informieren.

Teilnehmende Organisationen

Vertreten waren unter anderem:

- die Freiwillige Feuerwehr Wenden und der Musikzug der Feuerwehr Wenden - die Freiwillige Feuerwehr Olpe und Drolshagen - Polizei der Kreispolizeibehörde Olpe und Bundespolizei - der Rettungsdienst des Kreises Olpe - das Deutsche Rote Kreuz OV Wenden - der Malteser Hilfsdienst - der Zivil- und Katastrophenschutz - die Bundeswehr - die DLRG Oberhundem, Welschen-Ennest, Attendorn und der Landesverband NRW - das Technisches Hilfswerk Olpe - die Berufsfeuerwehr Siegen - die Notfallseelsorge Kreis Olpe - die Universität Siegen - das Hochwasser Kompetenz Centrum

Vorführungen und Abschlussübung

Zu den weiteren Höhepunkten der 1. Wendener Blaulichtmeile gehörten die geplanten Vorführungen. Die Kreispolizeibehörde Olpe zeigte mit einem Hundeführer, wie ein Polizeihund bei einem Zugriff eingesetzt wird und wie ein neuer Polizeihund auf seine künftigen Aufgaben vorbereitet wird. Auch musikalisch wurde einiges geboten: Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Wenden und sein Nachwuchsorchester gaben bei einem kleinen Konzert eine Kostprobe ihres Könnens. Das Technische Hilfswerk demonstrierte bei einer Abseilübung, wie Einsatzkräfte gemeinsam mit einem Suchhund arbeiten. Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Wenden zeigte ihr Können beim Löschen eines brennenden Miniaturhauses. Zum Abschluss des Tages stellten aktive Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes Kreis Olpe ihr Können bei einer Übung unter Beweis. Dabei galt es, zwei Personen aus einem verunfallten Fahrzeug zu retten.

Positives Fazit

Am Ende des Tages zog Joachim Hochstein ein sehr positives Fazit: "Gutes Wetter, gute Stimmung, gute Gespräche und zufriedene Besucher."

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