POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag den 04.07.2026
Leer (ots)
Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.07.2026
++ Sachbeschädigung ++ Verkehrsunfall++
Leer - Sachbeschädigung
In der Nacht vom 02. auf den 03.07. kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Dieses stand im Hermann-Lange-Ring und wurde durch unbekannte Person über die gesamte Länge zerkratzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.
Leer - Verkehrsunfall
Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer die Autobahn 28, in Höhe Filsum, Fahrtrichtung Leer. Vor ihm fuhr ein Pkw mit einem Wohnwagen, aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf das Gespann auf, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.
Auch hier werden Zeugen gebeten, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich bei der Polizei zu melden.
Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Dienstschichtleiter i.A. Held, PHKin
Telefon: 0491-97690 215
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de
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