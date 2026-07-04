Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag den 04.07.2026

Leer (ots)

Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.07.2026

++ Sachbeschädigung ++ Verkehrsunfall++

Leer - Sachbeschädigung

In der Nacht vom 02. auf den 03.07. kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Dieses stand im Hermann-Lange-Ring und wurde durch unbekannte Person über die gesamte Länge zerkratzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verkehrsunfall

Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer die Autobahn 28, in Höhe Filsum, Fahrtrichtung Leer. Vor ihm fuhr ein Pkw mit einem Wohnwagen, aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf das Gespann auf, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Auch hier werden Zeugen gebeten, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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