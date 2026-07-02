Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 02.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Trunkenheit im Verkehr ++ Verkehrsunfälle ++ Exhibitionismus/Zeugensuche ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer - Trunkenheit im Verkehr

Am 01.07.2026 fiel gegen 20:10 Uhr in der Emsstraße in Leer ein 38-jähriger Fahrer eines Mercedes C 200 aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Dem 38-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Leer - Verkehrsunfall

Am 01.07.2026 befuhr eine 18-jährige Fahrerin eines Peugeot 296 gegen 16:50 Uhr die Papenburger Straße in Leer in Richtung Papenburg. Als der vor ihr fahrende 49-jährige Fahrer eines Volvo XC40 und die 59-jährige Fahrerin eines Mercedes E220 verkehrsbedingt anhielten, bemerkte die 18-Jährige dies zu spät. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Peugeot und dem Volvo, der daraufhin auf den Mercedes geschoben wurde. Dabei erlitt der 49-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Weitere Personen blieben unverletzt. An den beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Brinkum - Verkehrsunfall

Am 01.07.2026 befuhr gegen 13:05 Uhr ein 32-jähriger Fahrer eines Peugeot 508 die Leeraner Straße in Brinkum. Als er nach links auf die Autobahn 28 in Richtung Leer auffahren wollte, übersah er einen 53-jährigen Fahrer eines Audi A6, der die Leeraner Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zur Kollision. Dabei erlitt der 31-jährige Mitfahrer des Peugeot leichte Verletzungen. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden an beiden PKW.

Leer - Exhibitionismus/Zeugensuche

Am 16.06.2026 befuhr ein Kind gegen 13:00 Uhr mit einem Fahrrad den Logaer Weg in Leer. Als es an einem schwarzen Auto vorbeifuhr, bemerkte es einen Mann, der darin saß und sich selbst befriedigte. Das Kind fuhr weiter und setzte sich am Wilhelmine-Siefkes-Platz auf eine Bank. Kurz darauf fuhr das besagte Auto an ihm vorbei.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Insbesondere wird eine Frau gesucht, die zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr mit einem Hund am Wilhelmine-Siefkes-Platz unterwegs war, als der Beschuldigte dort vorbeifuhr.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 35 Jahre alt / etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß / blonde glatte Haare, zu einem Zopf gebunden / trägt eine Brille / zum Hund: etwa kniehoch, schwarzes Fell / ging Richtung Wasserturm und drehte wieder um

Zeugen, die zu der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Beschuldigten oder der Frau geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Neermoor - Verkehrsunfallflucht

Am 27.06.2026 beschädigte ein bisher noch unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 12:00 Uhr und 18:40 Uhr einen ordnungsgemäß am Conrebbersweg abgestellten schwarzen BMW 318. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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