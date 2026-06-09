Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Verkehrsunfälle mit Linienbussen in Erfurt

Erfurt (ots)

Gestern (08.06.2026) kam es in Erfurt zu zwei Verkehrsunfällen mit Linienbussen. Kurz vor 09:00 Uhr soll ein 41-jähriger Fahrradfahrer in der Blumenstraße während der Fahrt sein Mobiltelefon genutzt haben. In der Folge geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An dem Bus entstand geringer Sachschaden. Kurz nach 13:00 Uhr kam es in der Kalkreiße an der Kreuzung Am Pulverschuppen/Geschwister-Scholl-Straße zu einem weiteren Unfall. Ein Linienbus touchierte beim Abbiegen mit seinem Außenspiegel den Spiegel eines wartenden VW. Auch hierbei entstand zum Glück nur Sachschaden. (DS)

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