Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 01.07.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Einbruch ++ Verkehrsunfälle ++

Uplengen - Einbruch

Zwischen dem 27.06.2026 gegen 19:30 Uhr und dem 28.06.2026 gegen 8 Uhr drang eine unbekannte Täterschaft auf bislang unbekannte Art und Weise in ein Einfamilienhaus im Ankaufweg in Uplengen ein. Dort entwendete sie Diebesgut im Wert eines unteren dreistelligen Betrages.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

A 31/Bereich Rhede - Verkehrsunfall

Am 30.06.2026 befuhr ein 54-jähriger Fahrer eines Porsche Macan gegen 14:30 Uhr die Autobahn 31 in Richtung Bottrop. Zwischen der Anschlussstelle Papenburg und der Raststätte Olle Rheen wechselte er vom Hauptfahr- auf den Überholfahrstreifen.

Dabei übersah er den 51-jährigen Fahrer eines Opel Astra, der zum selben Zeitpunkt auf dem Überholfahrstreifen unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Pkw, anschließend stießen sie mit der Mittel- und Außenschutzplanke zusammen.

Es entstanden Sachschäden im insgesamt unteren fünfstelligen Bereich an den PKW und den Schutzplanken. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Emden - Verkehrsunfall

Am 30.06.2026 befuhr eine 59-jährige Fahrerin eines Citroen C3 gegen 17:10 Uhr die Nesserlander Straße in Emden in Richtung Am Tonnenhof. Als sie auf ein Grundstück abbiegen wollte, übersah sie einen 33-jährigen Pedelec-Fahrer, der auf dem Radweg unterwegs war.

Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Pedelec-Fahrer stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

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