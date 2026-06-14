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Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: ERSTMELDUNG: Brennender Anbau eines Wohngebäudes - Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 14. Juni 2026, 17.08 Uhr, Bergische Landstraße, Hubbelrath

Am frühen Sonntagabend wurde die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf über einen Brand an der Bergischen Landstraße in Hubbelrath informiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Anbau eines Wohngebäudes bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr ist mit rund 40 Einsatzkräften, darunter auch ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der Freiwilligen Feuerwehr, vor Ort und führt umfassende Löschmaßnahmen durch.

Derzeit betreut die Feuerwehr elf betroffene Personen. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düsseldorf
Stefan Böle
Telefon: 0211.8920180
E-Mail: stefan.boele@duesseldorf.de
http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

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