Polizei Bochum

POL-BO: 72-Jähriger verstirbt nach Verkehrsunfall in Bochum-Langendreer

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall Anfang Juli in Bochum-Langendreer ist ein 72-Jähriger aus Bochum jetzt im Krankenhaus verstorben.

Der Unfall hatte sich am 2. Juli (Donnerstag) auf der Unterstraße ereignet. Der 72-Jährige war dort mit einem Kleinkraftrad in Richtung Wittener Straße unterwegs. Nach aktuellem Ermittlungsstand verlor er auf den Straßenbahnschienen in Höhe der Hausnummer 98 die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Zunächst wurde von leichten Verletzungen ausgegangen.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Bochumer in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Am Donnerstag, 9. Juli, verstarb er schließlich in der Klinik.

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