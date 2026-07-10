PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: 72-Jähriger verstirbt nach Verkehrsunfall in Bochum-Langendreer

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall Anfang Juli in Bochum-Langendreer ist ein 72-Jähriger aus Bochum jetzt im Krankenhaus verstorben.

Der Unfall hatte sich am 2. Juli (Donnerstag) auf der Unterstraße ereignet. Der 72-Jährige war dort mit einem Kleinkraftrad in Richtung Wittener Straße unterwegs. Nach aktuellem Ermittlungsstand verlor er auf den Straßenbahnschienen in Höhe der Hausnummer 98 die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Zunächst wurde von leichten Verletzungen ausgegangen.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Bochumer in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Am Donnerstag, 9. Juli, verstarb er schließlich in der Klinik.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren