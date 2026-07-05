LPI-J: Mehrere Autoaufbrüche im Stadtgebiet Apolda

Apolda (ots) - Am Freitag, 03.07.2026 kam es in den Abendstunden in Apolda, Straße des Friedens vor einem Getränkemarkt zu einer schweren Gewalttat. Aus bisher unbekannten Gründen stach hier ein unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehender 33 Jahre alter Deutscher mit einem Klappmesser mehrmals auf einen 36 Jahre alten deutschen Mann ein und verletzte diesen schwer am Hals und Schultern. Der Geschädigte wurde mit seinen lebensbedrohlichen Verletzungen umgehend in ...

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