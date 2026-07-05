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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Autoaufbrüche im Stadtgebiet Apolda

Apolda (ots)

In der Nacht vom Freitag, 03.07.2026 zu Samstag, 04.07.2026 brachen unbekannte Täter mehrere Pkws auf, zerstörten teilweise auch Fahrzeugseitenscheiben und entwendeten diverse Gegenstände wie Geldbörsen aus diesen. Die Fahrzeuge waren in Apolda im Ernst-Thälmann-Ring, in der Franckestraße und in der Paul-Schneider-Straße geparkt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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