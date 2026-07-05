LPI-J: Mehrere Autoaufbrüche im Stadtgebiet Apolda
Apolda (ots)
In der Nacht vom Freitag, 03.07.2026 zu Samstag, 04.07.2026 brachen unbekannte Täter mehrere Pkws auf, zerstörten teilweise auch Fahrzeugseitenscheiben und entwendeten diverse Gegenstände wie Geldbörsen aus diesen. Die Fahrzeuge waren in Apolda im Ernst-Thälmann-Ring, in der Franckestraße und in der Paul-Schneider-Straße geparkt.
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