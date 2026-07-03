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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

Kreis Borken (ots)

Mit 77 km/h statt der zulässigen 50 km/h war in der vergangenen Woche ein Autofahrer auf der Ahauser Straße in Borken unterwegs. Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken hatte dort Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Den Fahrer erwarten nun die entsprechenden Konsequenzen.

Im Rahmen der Kontrollen überprüften die Einsatzkräfte in den vergangenen Tagen insgesamt 8.976 Fahrzeuge im Kreis Borken. Dabei überschritten rund 9,7 Prozent die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die Beamten leiteten 113 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und erhoben in 755 Fällen Verwarngelder.

Die höchsten gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen stellten die Kräfte an folgenden Kontrollstellen fest:

Nordkreis: Auf der Vredener Straße in Stadtlohn fuhr innerorts ein Fahrzeug mit 53 km/h statt der erlaubten 30 km/h.

Südkreis: Auf der Dinxperloer Straße in Bocholt war ein Verkehrsteilnehmer außerorts mit 89 km/h unterwegs, obwohl dort lediglich 50 km/h zulässig sind.

Überhöhte Geschwindigkeit gehört weiterhin zu den häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle. Aus diesem Grund wird der Verkehrsdienst seine Geschwindigkeitskontrollen auch in den kommenden Tagen kreisweit fortsetzen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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