PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Maibaum fällt auf vorbeifahrendes Auto

Mechernich (ots)

Beim Fällen eines Maibaums wurde am Dienstag (14. Juli) um 13.20 Uhr ein vorbeifahrender Pkw in der Sankt-Michael-Straße in Mechernich-Schützendorf beschädigt. Ein 63-Jähriger aus Mechernich wollte den an einem Mast befestigten Maibaum zu Fall bringen, um ihn anschließend zu zerkleinern und abzutransportieren. Während der Arbeiten fiel die Baumspitze auf das Dach eines vorbeifahrenden Pkw, der von einem 57-Jährigen aus Mechernich gesteuert wurde. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 11:13

    POL-EU: Tatverdächtiger nach Raub auf Senior identifiziert und festgenommen

    Zülpich (ots) - Tatverdächtiger nach Raub auf Senior identifiziert und festgenommen Im Zusammenhang mit dem Raub zum Nachteil eines Seniors aus Zülpich (6. Juli) konnte ein Tatverdächtiger durch die Kriminalpolizei identifiziert werden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus Köln. Für den 22-Jährigen wurde ein Haftbefehl bei der ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 15:01

    POL-EU: Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver

    Hellenthal (ots) - Am Montag (13. Juli) befuhr eine 71-jährige Frau aus der Gemeinde Blankenheim um 11.18 Uhr die Kreisstraße 71 aus der Ortslage Blankenheim-Reetz kommend in Fahrtrichtung Blankenheim. Nach eigenen Angaben musste sie einem bislang unbekannten entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen. Dabei geriet ihr Pkw in den rechtsseitigen Straßengraben. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren